KORREKTUR: De Guindos: EZB hält sich für nächste Sitzungen alle Optionen offen

In der am 16. September um 11.42 Uhr gesendeten Meldung muss es im ersten Satz richtig heißen: Die Europäische Zentralbank (EZB) will sich nach den Worten von EZB-Vizepräsident Luis de Guindos für die nächsten Ratssitzungen (NICHT: für die nächste Ratssitzung im Oktober) alle Optionen offen halten. Entsprechend wird die Überschrift geändert. Es folgt eine korrigiert Fassung.

De Guindos: EZB hält sich für nächste Sitzungen alle Optionen offen

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Europäische Zentralbank (EZB) will sich nach den Worten von EZB-Vizepräsident Luis de Guindos für die nächsten Ratssitzungen alle Optionen offen halten. "Ich glaube, niemand im EZB-Rat weiß, was in den nächsten Monaten geschehen wird", sagte De Guindos in einer Konferenz im Madrid, wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet. Es gelte zunächst die Daten zu sichten und dann zu entscheiden. Insbesondere die hartnäckige Inflation im Dienstleistungssektor treibe die EZB um. De Guindos zufolge rechnet die EZB damit, dass die Inflation im September sinken, aber im vierten Quartal wieder anziehen wird. Die Entwicklung sei aber sehr unsicher.

Die EZB hatte ihren Einlagensatz in der vergangenen Woche um 25 Basispunkte gesenkt und betont, dass weitere Zinsentscheidungen in Abhängigkeit von den Daten und von Sitzung zu Sitzung getroffen werden sollten. Die von der EZB befragten monetären Analysten rechneten im Vorfeld der jüngsten EZB-Ratssitzung mit vierteljährlichen Zinssenkungen von 25 Basispunkten bis ins vierte Quartal 2025.

