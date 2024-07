KORREKTUR: Henkel hebt Ergebnisprognose für das Gesamtjahr an

(In der um 14:21 Uhr gesendeten Meldung muss es im 1. Satz des 3. Absatzes korrekt heißen: "Auf Basis vorläufiger Geschäftszahlen lag der Umsatz im ersten Halbjahr bei 10,8 Milliarden (NICHT: Millionen) Euro, das entspricht einem organischen Umsatzwachstum von 2,9 Prozent." Es folgt die korrigierte Fassung.)

Henkel hebt Ergebnisprognose für das Gesamtjahr an

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Konsumgüterkonzern Henkel hat seine Ergebnisprognose für das laufende Geschäftsjahr mit Verweis auf eine "sehr gute Entwicklung" im ersten Halbjahr angehoben. Die bereinigte Umsatzrendite sowie das bereinigte Ergebnis je Aktie lagen in den ersten sechs Monaten über den Markterwartungen und im Geschäftsbereich Consumer Brands mit Marken wie Persil, Pritt und Schwarzkopf sei die Gewinnerwartung gestiegen - bei gleichzeitig steigenden Investitionen für Werbung, wie der DAX-Konzern mitteilte. Die höhere Prognose berücksichtige weiterhin die Erwartung höherer Preise für direkte Materialien in der zweiten Jahreshälfte.

Die bereinigte EBIT-Marge soll 2024 nun 13,5 bis 14,5 Prozent betragen, anstatt 13,0 bis 14 Prozent. Während die Margenprognose für Adhesive Technologies mit 16,0 bis 17,0 Prozent bestätigt wurde, erwartet Henkel bei Consumer Brands nun eine bereinigte Umsatzrendite von 13,0 bis 14,0 Prozent (bisher: 12,0 bis 13,0 Prozent).

Auf Basis vorläufiger Geschäftszahlen lag der Umsatz im ersten Halbjahr bei 10,8 Milliarden Euro, das entspricht einem organischen Umsatzwachstum von 2,9 Prozent. Das Wachstum wurde in beiden Unternehmensbereichen durch eine positive Preisentwicklung getragen (+2,5 Prozent). Nominal ging der Umsatz der Mitteilung zufolge um 1 Prozent zurück, insbesondere bedingt durch die Veräußerung der Geschäftsaktivitäten in Russland und negativer Wechselkurseffekte. Positiv beigetragen haben hingegen die jüngst abgeschlossenen Akquisitionen von Seal for Life sowie Vidal Sassoon.

Das bereinigte betriebliche Ergebnis (bereinigtes EBIT) stieg im ersten Halbjahr um 28,4 Prozent auf 1,61 Milliarden Euro. Die bereinigte Umsatzrendite (bereinigte EBIT-Marge) legte sehr deutlich um 340 Basispunkte zu und erreichte 14,9 Prozent, wie Henkel mitteilte. Das bereinigte Ergebnis je Vorzugsaktie stieg auf 2,78 Euro. Bei konstanten Wechselkursen ist das ein Anstieg von 32,9 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum.

Die Ergebnisprognose hob der Konzern damit zum zweiten Mal an. Bereits im Mai hatte Henkel nach einem guten ersten Quartal den Ausblick für Umsatz und Margenprognose erhöht.

