Verisure Aktie
WKN DE: A41MLK / ISIN: GB00BVMN1558
|
01.12.2025 22:49:39
KORREKTUR: INDEXÄNDERUNG/Lanxess müssen den Stoxx-600 verlassen
(In der um 22:45 Uhr gesendeten Meldung muss über der Tabelle korrekt Stoxx-600 (NICHT Stoxx-50) heißen. Es folgt eine korrigierte Fassung):
INDEXÄNDERUNG/Lanxess müssen den Stoxx-600 verlassen
DOW JONES--Die Aktien von Lanxess müssen den Stoxx-600 verlassen. Wie der Indexbetreiber Stoxx Ltd. mitteilte, werden die Aktien von Verisure, Quilter, Airtel Africa, de Longhi, Huber + Suhner sowie Asseco Poland neu in den Index aufgenommen. Ihren Platz räumen müssen dagegen Diasorin, Tate & Lyle, Lanxess, SEB, Hemnet und Ocado. Die Änderungen treten mit Handelsbeginn am 22. Dezember in Kraft.
Die Indexänderungen im Einzelnen:
===
+ STOXX-600
AUFNAHME
- Asseco Poland
- De Longhi
- Huber + Suhner
- Quilter
- Verisure
+ STOXX-600
HERAUSNAHME
- Diasorin
- Hemnet
- Lanxess
- Ocado
- SEB
- Tate & Lyle
===
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/ros
(END) Dow Jones Newswires
December 01, 2025 16:50 ET (21:50 GMT)
Aktien in diesem Artikel
|Verisure PLC Registered Shs
|15,51
|0,55%
