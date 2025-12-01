KORREKTUR: INDEXÄNDERUNG/Lanxess müssen den Stoxx-600 verlassen

(In der um 22:45 Uhr gesendeten Meldung muss über der Tabelle korrekt Stoxx-600 (NICHT Stoxx-50) heißen. Es folgt eine korrigierte Fassung):

INDEXÄNDERUNG/Lanxess müssen den Stoxx-600 verlassen

DOW JONES--Die Aktien von Lanxess müssen den Stoxx-600 verlassen. Wie der Indexbetreiber Stoxx Ltd. mitteilte, werden die Aktien von Verisure, Quilter, Airtel Africa, de Longhi, Huber + Suhner sowie Asseco Poland neu in den Index aufgenommen. Ihren Platz räumen müssen dagegen Diasorin, Tate & Lyle, Lanxess, SEB, Hemnet und Ocado. Die Änderungen treten mit Handelsbeginn am 22. Dezember in Kraft.

Die Indexänderungen im Einzelnen:

===

+ STOXX-600

AUFNAHME

- Airtel Africa

- Asseco Poland

- De Longhi

- Huber + Suhner

- Quilter

- Verisure

+ STOXX-600

HERAUSNAHME

- Diasorin

- Hemnet

- Lanxess

- Ocado

- SEB

- Tate & Lyle

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros

(END) Dow Jones Newswires

December 01, 2025 16:50 ET (21:50 GMT)