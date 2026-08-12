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12.08.2026 06:31:29
Koryojyuhan legte Quartalsergebnis vor
Koryojyuhan hat am 10.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.
Das EPS wurde auf 68,35 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 51,48 JPY je Aktie erzielt worden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Koryojyuhan im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,36 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2,69 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 2,60 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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