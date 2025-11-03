FORM Holdings Aktie
WKN DE: A2AJ0M / ISIN: US34634E1029
|
03.11.2025 04:11:36
Kosovo at a crossroads after failure to form government
Almost nine months after Kosovo's general election, the country is still without a new government. Europe's youngest country now looks likely to face a snap election in December.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!