15.01.2026 06:31:29
KOWA legte Quartalsergebnis vor
KOWA hat am 14.01.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.11.2025 abgelaufen war.
Der Gewinn je Aktie lag bei 20,81 JPY. Im Vorjahresviertel waren 19,69 JPY je Aktie erzielt worden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat KOWA in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,78 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1,56 Milliarden JPY im Vergleich zu 1,57 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.
