KPIT Technologies: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

KPIT Technologies präsentierte in der am 28.01.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 4,28 INR. Im Vorjahresviertel waren 4,20 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 1,11 Prozent zurück. Hier wurden 13,48 Milliarden INR gegenüber 13,63 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum generiert.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 4,02 INR sowie einen Umsatz von 13,54 Milliarden INR prognostiziert.

Redaktion finanzen.at