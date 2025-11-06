KPR Mill: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

KPR Mill gab am 04.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 6,38 INR. Im Vorjahresviertel waren 6,00 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 16,32 Milliarden INR – das entspricht einem Zuwachs von 10,27 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 14,80 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at