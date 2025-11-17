KR MOTORS legte Quartalsergebnis vor

KR MOTORS präsentierte am 14.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

KR MOTORS vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 45,00 KRW. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -46,000 KRW je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3,41 Milliarden KRW – das entspricht einem Minus von 81,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 18,02 Milliarden KRW in den Büchern gestanden hatten.

