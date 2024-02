Kraft Heinz-Aktie deutlich tiefer: Schwaches Umsatzwachstum erwartet

Wegen eines Umsatzrückgangs im Schlussquartal stiegen die Erlöse im Gesamtjahr um 0,6 Prozent auf 26,6 Milliarden US-Dollar, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Das kleine Plus lag allerdings auch daran, dass das Vorjahr für die Rechnungslegung aus 53 Wochen bestanden hatte, so das Unternehmen. Der Nettogewinn hingegen legte um 21 Prozent auf 2,9 Milliarden Dollar zu, auch weil im vorangegangenen Jahr hohe Wertberichtigungen den Gewinn belastet hatten.

Konzernchef Carlos Abrams-Rivera setzt darauf, dass die getrübte Konsumlaune im neuen Jahr etwas nachlässt, rechnet aber nur bestenfalls mit einem Umsatzwachstum aus eigener Kraft - also um Wechselkurseffekte sowie Folgen von Übernahmen und Verkäufen von Unternehmensteilen bereinigt - um bis zu zwei Prozent. Schlimmsten Falles könnte es jedoch auch zu einem Nullwachstum kommen. Auf dieser organischen Basis stieg der Umsatz 2023 um 3,4 Prozent. Am Markt kam die Prognose nicht gut an. Die Kraft Heinz -Aktie verliert im NASDAQ-Handel zeitweise 5,87 Prozent auf 34,01 US-Dollar.

