Kroger Aktie
WKN: 851544 / ISIN: US5010441013
|
15.01.2026 14:27:20
Kroger Launches 2,700 Stores On Uber Apps
(RTTNews) - Uber Technologies, Inc. (UBER) and The Kroger Co.(KR) on Thursday announced the launch of nearly 2,700 Kroger Family of Companies stores on the Uber Eats, Uber, and Postmates apps.
Customers can now shop their local Kroger banner for fresh groceries, Kroger's Our Brands favorites, household essentials, and others.
This rollout delivers on the companies' previously announced plan to broaden access, choice, and value for their customers. This is in addition to Kroger's floral and sushi shops, which are already available on Uber Eats.
Nachrichten zu Kroger
Analysen zu Kroger
