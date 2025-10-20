Kroger Aktie
WKN: 851544 / ISIN: US5010441013
|
20.10.2025 22:35:51
Kroger To Hire 18,000 Associates Ahead Of Holiday Season
(RTTNews) - The Kroger Co. (KR) announced plans to hire over 18,000 associates across its Family of Companies to meet holiday demand and strengthen customer service.
The openings include roles such as cashiers, baggers, deli and bakery clerks, and pharmacy technicians.
Tim Massa, Executive VP and Chief Associate Experience Officer, said the company looks forward to welcoming new team members who will help deliver fresh food and memorable shopping experiences during the season.
Kroger highlighted its competitive pay, healthcare and retirement benefits, and a 38% increase in wages and benefits over the past seven years. The company also offers up to $21,000 in tuition reimbursement, career advancement training, 24/7 health and wellness support, and financial counseling resources.
Recognized among America's Most Trustworthy Companies by Newsweek and named to Computerworld's Top 100 IT workplaces for seven years, Kroger continues to promote career growth and associate well-being. Interested candidates can apply at krogerfamilycareers.com.
KR currently trades at $69.2 or 0.30% higher on the NYSE.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Krogermehr Nachrichten
|
16.10.25
|S&P 500-Wert Kroger-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Kroger-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
09.10.25
|S&P 500-Wert Kroger-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Kroger von vor 5 Jahren verdient (finanzen.at)
|
07.10.25
|Schwacher Handel: So performt der S&P 500 nachmittags (finanzen.at)
|
02.10.25
|S&P 500-Papier Kroger-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Kroger von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
|
25.09.25
|S&P 500-Wert Kroger-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Kroger von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
18.09.25