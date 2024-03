KRONES-Aktie klettert leicht: KRONES steigert Dividende

Der Abfüll- und Verpackungsanlagenhersteller KRONES will nach einem Gewinnanstieg im vergangenen Jahr die Dividende deutlich erhöhen.

Je Aktie sollen 2,20 Euro als direkte Gewinnbeteiligung ausgeschüttet werden, teilte das im MDAX notierte Unternehmen am Freitag in Neutraubling mit. Das ist ein Anstieg um 45 Cent oder etwas mehr als ein Viertel. Von Bloomberg befragte Experten hatten im Durchschnitt mit einer Anhebung auf 2,15 Euro gerechnet. KRONES hatte bereits am 22. Februar die 2023er-Zahlen und den Ausblick auf das laufende Jahr veröffentlicht. Demnach rechnet der Konzern mit einem dicken Auftragsbuch im Rücken erneut mit einem profitablen Wachstum.

Via XETRA gewinnt die KRONES-Aktie zeitweise 0,33 Prozent auf 120,20 Euro.

