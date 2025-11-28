KSL: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

KSL hat am 27.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,10 MYR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,080 MYR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 4,88 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 346,0 Millionen MYR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 362,9 Millionen MYR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at