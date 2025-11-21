Kuaishou Technology (B) Un mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Kuaishou Technology (B) Un äußerte sich am 19.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Das EPS belief sich auf 0,03 USD gegenüber 0,020 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4,97 Milliarden USD – ein Plus von 14,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Kuaishou Technology (B) Un 4,34 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at