Kuaishou Technology: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Kuaishou Technology hat sich am 19.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS wurde auf 1,14 HKD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,830 HKD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden 38,85 Milliarden HKD gegenüber 33,88 Milliarden HKD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at