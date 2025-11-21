Kulicke Soffa Industries mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Kulicke Soffa Industries hat am 19.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,12 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,220 USD je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 2,07 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 177,6 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren 181,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahr hat Kulicke Soffa Industries im abgelaufenen Geschäftsjahr Umsatzeinbußen von 7,38 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 654,08 Millionen USD. Im Vorjahr waren 706,23 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at