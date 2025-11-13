|
Kuraray stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Kuraray präsentierte am 12.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 27,85 JPY gegenüber 49,63 JPY im Vorjahresquartal.
Der Umsatz wurde auf 193,47 Milliarden JPY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 4,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 203,62 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.
