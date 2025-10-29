Rebel Group Aktie
ISIN: US6247061079
|
29.10.2025 07:03:15
Kurdish rebel group PKK says withdrawing forces from Turkey
The outlawed PKK militant group says it is withdrawing its forces from Turkey to northern Iraq amid an ongoing peace process. It called on Ankara to help it transit to "democratic politics" with concrete measures.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
