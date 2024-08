KV-Abschluss für Speditionen bringt Beschäftigen heuer plus 7,2 %

Arbeitgeber und Arbeitnehmer der Speditions- und Lagereibetriebe haben sich auf den Kollektivvertrag (KV) für heuer und nächstes Jahr geeinigt. Die über 9.000 Arbeiterinnen und Arbeiter erhalten für 2024 eine Lohnerhöhung in Form eines Fixbetrages von 165 Euro, das bedeutet im Schnitt 7,2 Prozent Lohnerhöhung, so die Gewerkschaft vida. Für 2025 werden auf die Löhne die durchschnittliche Jahresinflation plus 0,6 Prozent abgegolten.

Sämtliche Zulagen werden 2024 um 7,8 Prozent erhöht. Im August wird zusätzlich eine steuerfreie Prämie ausgezahlt. Die Lehrlingseinkommen werden um durchschnittlich 15,2 Prozent nach oben angepasst, rechnete heute die vida weiters vor. Der neue Brutto-Mindestlohn beträgt heuer 2.202 Euro.

stf/cgh

ISIN WEB http://www.vida.at https://news.wko.at/presse