DAX 40

24 359,30
-18,20
-0,07 %
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Historisch
Realtime Liste
>
<
Nachrichten
Marktberichte
Analysen
>
<
Listen
enthaltene Werte
Top/Flop
Marktkapitalisierung
>
<
Info
GV-Termine
Dividenden
>
Wochenentwicklung 16.08.2025 03:22:14

KW 33: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

KW 33: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

In der vergangenen Woche hat sich der deutsche Leitindex DAX zwischenzeitlich stark bewegt. Das hat sich bei den Einzelwerten getan.

So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche:
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zur DAX-Übersichtsseite
Analysen zu DAX-Werten
Hier finden Sie die Marktkapitalisierung der DAX-Aktien

Bildquelle: PhotoSTS / Shutterstock.com,Stonel / Shutterstock.com

×

    Eintrag hinzufügen
    Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
    Es ist ein Fehler aufgetreten!

    Newssuche

    GO

    Indizes in diesem Artikel

    DAX 24 359,30 -0,07%

    Letzte Top-Ranking Nachrichten

    03:34 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
    03:22 KW 33: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
    15.08.25 KW 33: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
    10.08.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 32
    10.08.25 Gold, Öl & Co. in KW 32: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

    Börse aktuell - Live Ticker

    Gipfel von Trump und Putin: ATX zog vor dem Wochenende kräftig an -- DAX schließt stabil -- Wall Street letztlich gespalten -- Asiens Börsen beenden Handel uneinheitlich
    Der heimische Aktienmarkt legte vor dem Wochenende kräftig zu, während der deutsche Aktienmarkt um die Nulllinie pendelte. Die US-Börsen zeigten sich mit unterschiedlicher Tendenz. Die asiatischen Börsen fanden am Freitag keine gemeinsame Richtung.
    Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

    Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

    Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen