KWS SAAT SE: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

KWS SAAT SE präsentierte am 25.09.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel.

KWS SAAT SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 5,00 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -1,940 EUR je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 332,3 Millionen EUR – ein Plus von 4,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem KWS SAAT SE 317,7 Millionen EUR erwirtschaftet hatte.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 4,24 EUR beziffert. Im Vorjahr hatten 3,96 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,09 Prozent auf 1,68 Milliarden EUR ausgewiesen. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 1,68 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Gesamtjahr hatten bei einem Gewinn von 5,31 EUR je Aktie gelegen. Die Umsatzschätzung für das Gesamtjahr hatten sie auf 1,67 Milliarden EUR beziffert.

Redaktion finanzen.at