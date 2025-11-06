|
06.11.2025 06:31:29
Kyowa Electronic Instruments: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Kyowa Electronic Instruments ließ sich am 04.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Kyowa Electronic Instruments die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,92 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 3,23 JPY erwirtschaftet worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3,56 Milliarden JPY – ein Plus von 0,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Kyowa Electronic Instruments 3,56 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.
