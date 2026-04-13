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13.04.2026 06:31:29
Kyowa Engineering Consultants legte Quartalsergebnis vor
Kyowa Engineering Consultants hat am 10.04.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 28.02.2026 abgelaufen war.
Das EPS wurde auf 311,24 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 269,35 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Quartal hat Kyowa Engineering Consultants 2,03 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 2,02 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 2,07 Milliarden JPY umgesetzt worden.
Redaktion finanzen.at
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