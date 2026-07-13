Kyowa Engineering Consultants legte Quartalsergebnis vor

Kyowa Engineering Consultants hat am 10.07.2026 die Bücher zum am 31.05.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde auf 505,51 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 480,10 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,68 Milliarden JPY – das entspricht einem Minus von 1,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,73 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at