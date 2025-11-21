La Rosa präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

La Rosa hat am 19.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

La Rosa vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 5,44 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -16,800 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite hat La Rosa im vergangenen Quartal 20,2 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3,22 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte La Rosa 19,6 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at