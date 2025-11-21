La-Z-Boy: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

La-Z-Boy hat am 18.11.2025 das Zahlenwerk zum am 31.10.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,70 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,710 USD je Aktie in den Büchern standen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 0,28 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 522,5 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 521,0 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at