Lagarde: EZB zufrieden mit Fortschritten bei Inflationsrückgang

FRANKFURT/WASHINGTON (Dow Jones)--Die Europäische Zentralbank (EZB) ist nach den Worten ihrer Präsidentin zufrieden mit dem Rückgang der Inflation, rechnet aber für die nächsten Monate mit einem Anstieg der Teuerung auf über 2 Prozent. "Wir sind eher zufrieden mit dem Fortschritt, der gemacht wurde", sagte Lagarde in einer Veranstaltung des Atlantic Council. Allerdings habe die Zentralbank Grund zu der Annahme, dass die Inflation in den nächsten Monaten wieder auf über 2 Prozent steigen werde. Im September hatte sie bei 1,7 Prozent gelegen. Daten für Oktober werden in der nächsten Woche veröffentlicht.

Lagarde bekräftigte, dass die EZB keinem linearen Zinspfad folge, sondern datenabhängig handele. Sie sagte: "Natürlich müssen wir vorsichtig sein, denn es werden neue Daten kommen und die werden zeigen, wie der Zustand der Wirtschaft ist, wie der Zustand der Inflation, der unterliegenden Inflation, ist. Wir werden vorsichtig sein müssen."

Lagarde zufolge achtet die EZB auch auf das Wachstum - allerdings nur insofern, als es die Inflation beeinflusse. Im Gegensatz zur US-Notenbank habe die EZB nur ein Mandat und das sei die Bewahrung von Preisstabilität, die sie mit 2 Prozent Inflation definiere.

October 23, 2024 10:38 ET (14:38 GMT)