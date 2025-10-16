16.10.2025 22:36:21

Lagardère Publishing Reports Q3 Revenue Growth

(RTTNews) - Lagardere publishing of Lagardere SA (MMB.PA) Thursday announced revenue growth for the third quarter.

For the first nine months of the year, revenue reached 2,160 million euros, compared with 2,075 million euros last year.

Growth was driven by strong performances across all regions, particularly in France, where sales rose 10 percent amid market contraction.

The U.S. market saw a 6 percent rise, boosted by the Sterling Publishing acquisition. For the first nine months of 2025, Lagardère Publishing's revenue totaled 2,160 million euros, an increase of 4.1 percent from 2,074 million euros.

MMB.PA closed Thursday's trading at 18.74 euros up 0.04 euros or 0.21 percent on the Paris stock Exchange.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

12.10.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 41
12.10.25 Gold, Öl & Co. in KW 41: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
11.10.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
11.10.25 KW 41: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
10.10.25 KW 41: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Bilanzen im Blick: US-Handel endet im Minus -- ATX geht unverändert aus dem Handel -- DAX letztlich fester -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Donnerstag seitwärts, wohingegen der deutsche Leitindex zulegen konnte. Die Wall Street entwickelte sich am Donnerstag schwächer. An den Börsen in Fernost ging es in unterschiedliche Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen