Lakeside legte Quartalsergebnis vor

Lakeside hat am 19.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,09 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,180 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Lakeside in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 49,51 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 6,1 Millionen USD im Vergleich zu 4,1 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at