06.11.2025 06:31:29
Lakshmi Electrical Control Systems: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Lakshmi Electrical Control Systems hat am 03.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.
Das EPS wurde auf 1,96 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -0,770 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite hat Lakshmi Electrical Control Systems im vergangenen Quartal 583,2 Millionen INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 9,18 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Lakshmi Electrical Control Systems 534,2 Millionen INR umsetzen können.
