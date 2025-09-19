|
19.09.2025 06:31:29
Lamda Development SA: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Lamda Development SA hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 17.09.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2025 abgelaufen war.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,80 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,110 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz wurden 204,8 Millionen EUR gegenüber 104,7 Millionen EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
