Bath & Body Works Aktie
WKN DE: A1T7NF / ISIN: US5017971046
|
12.11.2025 23:22:32
LandBridge Company LLC Bottom Line Climbs In Q3
(RTTNews) - LandBridge Company LLC (LB) announced earnings for its third quarter that Increased from the same period last year
The company's earnings totaled $8.10 million. This compares with $2.65 million last year.
The company's revenue for the period rose 78.5% to $50.83 million from $28.48 million last year.
LandBridge Company LLC earnings at glance (GAAP):
-Earnings: $8.10 Mln. vs. $2.65 Mln. last year. -Revenue: $50.83 Mln vs. $28.48 Mln last year.
