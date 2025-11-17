Bath & Body Works Aktie
WKN DE: A1T7NF / ISIN: US5017971046
|
17.11.2025 19:24:20
LandBridge Stock Falls 14% After Selling Shareholder Launches Offering
(RTTNews) - LandBridge Company LLC (LB) shares dropped 13.93 percent to $64.16, down $10.38 on Monday, after the company announced that its selling shareholder, LandBridge Holdings LLC, has issued a public offering of 2.5 million Class A shares. The stock is trading at $64.16 after opening at $70.44, compared with a previous close of $74.54 on the New York Stock Exchange. Shares have moved between $64.15 and $70.50 so far today, with volume at 838,638 versus an average of 400,745. Over the past 52 weeks, LandBridge has traded between $48.55 and $87.60.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Bath & Body Worksmehr Nachrichten
|Keine Nachrichten verfügbar.