Landwirtschaft: 7,5 Mio. Euro für Förderung der Biodiversität

Das Landwirtschaftsministerium hat am Sonntag den Start für zwei Biodiversität-Fördercalls im Volumen von 7,5 Mio. Euro bekannt gegeben. Dies ist bereits die fünfte Initiative im Agrarsektor, hier liegt das Volumen bei 4,5 Mio. Euro. Bei dem aktuellen Call können Projekte mit einer Projektkostenobergrenze von 400.000 Euro bzw. 650.000 Euro für Projekte mit nachweislichem Umsetzungsfokus gefördert werden. Die Einreichfrist läuft bis zum 13.10.2025.

Das zweite Fördervolumen von 3 Mio. Euro geht an die Forstwirtschaft und wird aus dem Waldfonds finanziert. Als Förderungsuntergrenze werden für Projekte 100.000 Euro und als Förderungsobergrenze 500.000 Euro an anrechenbaren Projektkosten festgelegt. Die Einreichfrist läuft bis zum 19. September 2025.

Totschnig: Gute Ideen gefragt

"Der Erhalt des Artenreichtums sowie Natur- und Umweltschutz funktionieren nur mit unseren Betrieben. Jetzt sind gute Ideen und innovative Projekte gefragt", so Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig (ÖVP) am Sonntag in einer Aussendung.

stf