LANXESS und IBU-tec koopieren: IBU-tec-Aktie zweistellig höher

Wie die beiden Kooperationspartner weiter mitteilten, soll das Eisenoxidprodukt von LANXESS und IBU-tec gezielt für die LFP-Produktion in Europa hergestellt werden. Zurzeit würden derartige Rohstoffe noch vornehmlich aus China bezogen. Die Zusammenarbeit der beiden Konzerne trage somit zum Aufbau einer nachhaltigen und weitestgehend europäischen Wertschöpfungskette bei. IBU-tec will das Eisenoxidprodukt zudem in seinen eigenen Batteriematerialien einsetzen.

Das Unternehmen aus Weimar ist den weiteren Angaben zufolge derzeit der einzige europäische Hersteller von LFP-Kathodenmaterial. LANXESS betreibt in Krefeld-Uerdingen nach eigenen Angaben die weltweit größte Anlage für Eisenoxid. Wie der Kölner MDAX-Konzern erläuterte, setzen Hersteller von Elektroautos verstärkt auf LFP-Batterien (Lithium/Eisen/Phosphat). Die LFP-Technologie biete Kostenvorteile von bis zu 50 Prozent und verspreche eine sicherere Anwendung, da die Batterien sich systembedingt nur sehr schwer entzünden ließen.

Die Aktie von IBU-tec gewann im XETRA-Handel schlussendlich 10,56 Prozent auf 15,92 Euro, für LANXESS-Titel ging es daneben 1,54 Prozent auf 26,41 Euro nach oben.

FRANKFURT (Dow Jones)