LanzaTech Global A: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

LanzaTech Global A hat am 19.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,99 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren -29,040 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 6,64 Prozent auf 9,3 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 9,9 Millionen USD gelegen.

