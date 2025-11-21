LanzaTech Global: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

LanzaTech Global hat am 19.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,99 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren -29,000 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 6,64 Prozent zurück. Hier wurden 9,3 Millionen USD gegenüber 9,9 Millionen USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at