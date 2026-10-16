Last One Mile: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Last One Mile lud am 15.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.08.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 87,45 JPY, nach 29,25 JPY im Vorjahresvergleich.

Im abgelaufenen Quartal hat Last One Mile 4,88 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 21,51 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 4,01 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 467,41 JPY. Im letzten Jahr hatte Last One Mile einen Gewinn von 252,16 JPY je Aktie eingefahren.

Last One Mile hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 19,79 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 27,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 15,51 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at