Last One Mile informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Last One Mile hat sich am 18.10.2024 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.08.2024 beendeten Quartals geäußert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 101,99 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 39,09 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 39,40 Prozent auf 3,20 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,30 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 264,18 JPY, nach 121,44 JPY im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite standen 11,77 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 9,43 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at