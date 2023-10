LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte -2

Der Autozulieferer Hella bekommt einen neuen Chef. Der bisherige CFO Bernard Schäferbarthold übernimmt zum 1. Januar den Vorsitz der Geschäftsführung, wie das Unternehmen mitteilte, das mehrheitlich zum französischen Konzern Forvia gehört. Er folgt auf Michel Favre, der sich mit dem Gesellschafterausschuss einvernehmlich auf eine vorzeitige Beendigung seines Mandats geeinigt hat. Favre ist erst seit Mitte 2022 CEO.

Die US-Autogewerkschaft United Auto Workers (UAW) hat ihren Streik auf ein Ford-Werk in Chicago und ein General-Motors-Werk in Michigan ausgeweitet. Der UAW-Vorsitzende Shawn Fain sagte in einer per Livestream übertragenen Ansprache, dass die Chrysler-Muttergesellschaft Stellantis vorerst von weiteren Arbeitsniederlegungen verschont bleibe. Das Unternehmen habe einen Vorschlag vorgelegt, der erhebliche Fortschritte bei den Forderungen der Gewerkschaft, einschließlich der Anpassung der Lebenshaltungskosten, bedeute.

Airbus hat einen weiteren Großauftrag der Cathay Group erhalten. Wie der Flugzeughersteller mitteilte, hat die Airline aus Hongkong 32 Maschinen aus der A320neo-Familie bestellt. Insgesamt hat die Gesellschaft damit 64 Stück geordert, wovon 13 bereits ausgeliefert wurden.

Flatexdegiro hat nach Beseitigung beanstandeter Mängel mehr Freiheiten von der Finanzaufsicht Bafin erhalten. Wie der Online-Broker mitteilte, darf er Kreditrisikominderungstechniken (KRMT) für Wertpapierkredite mit sofortiger Wirkung wieder anwenden. Das drückt die risikogewichteten Aktiva und sorgt für eine erhebliche Verbesserung der harten Kernkapitalquote.

