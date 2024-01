LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte -2

hat alle Schiffstransporte durch das Rote Meer auf unbestimmte Zeit ausgesetzt. Angesichts der jüngsten Angriffe der USA und Großbritanniens auf Stellungen der Huthi-Rebellen im Jemen werde eine weitere Eskalation in der Region gefürchtet, sagten mit der Entscheidung vertraute Personen.

GSK

will einen Anteil an Haleon im Wert von rund 1,0 Milliarden Pfund verkaufen und damit seinen Anteil an dem Consumer-Healthcare-Unternehmen auf rund 3,2 Prozent reduzieren. GSK kündigte an, sich von rund 300 Millionen Haleon-Aktien zu trennen. Der Angebotspreis soll im Rahmen eines beschleunigten Bookbuild-Verfahrens festgelegt werden, das umgehend beginnt.

CATHAY PACIFIC/KOREAN AIR

Zwei Wochen nach einer tödlichen Kollision zweier Flugzeuge auf dem Tokioter Flughafen Haneda sind erneut zwei Maschinen auf einem japanischen Flughafen zusammengestoßen. Wie die Hongkonger Fluggesellschaft Cathay Pacific mitteilte, wurde eine ihrer Maschinen am Dienstag auf dem Flughafen Neu-Chitose nahe der nordjapanischen Stadt Sapporo von einem Flugzeug von Korean Air gerammt.

GOLDMAN SACHS

hat im vierten Quartal 2023 besser abgeschnitten als an Wall Street erwartet, und dabei nicht zuletzt von der Vermögensverwaltung profitiert. Mit 5,48 US-Dollar lag das verwässerte Ergebnis je Aktie deutlich über der auf 3,62 Dollar lautenden Schätzung der von Factset befragten Analysten.

MORGAN STANLEY

hat im Schlussquartal einen Gewinneinbruch erlitten. Sonderbelastungen im Zusammenhang mit Rechtsfällen sowie mit der US-Einlagensicherung drückten den Nachsteuergewinn um rund 450 Millionen US-Dollar. Während die Gewinnerwartungen verfehlt wurden, lagen die Einnahmen dank eines starken Anleihengeschäfts jedoch deutlich über den Analystenprognosen.

SYNOPSYS/ANSYS

Der Technologie- und Software-Konzern Synopsys will sich den Design-Software-Anbieter Ansys für 35 Milliarden US-Dollar in bar und Aktien einverleiben. Im Rahmen der Transaktion sollen die Ansys-Aktionäre pro Anteilsschein 197 Dollar in bar und 0,345 Synopsys-Aktien. Basierend auf dem Schlusskurs von Freitag entspricht das einem Wert von 367,57 Dollar je Ansys-Aktie.

TESLA

Elon Musk will bei Tesla vor dem Hintergrund anstehender KI-Entwicklungen einen ausreichende Einfluss auf das Unternehmen ausüben. Er fühle sich nicht gut dabei, Tesla zu einem Marktführer in Künstlicher Intelligenz (KI) und Robotik zu machen, ohne die Kontrolle über rund 25 Prozent der Anteile zu haben, schrieb er auf der Kurzbotschaftenplattform X.

===

