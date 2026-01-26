Laurus Labs: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Laurus Labs hat am 23.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 4,67 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,71 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Laurus Labs 17,78 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 25,67 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 14,15 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Die Erwartungen der Analysten hatten bei einem Gewinn von 3,95 INR je Aktie gelegen. Beim Umsatz hatten sie 16,85 Milliarden INR für das Quartal in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.at