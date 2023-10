Laut ISG Index™ ist die Nachfrage nach IT- und Unternehmensdienstleistungen in Europa im dritten Quartal rückläufig

Die Gesamtnachfrage nach IT- und Unternehmensdienstleistungen in Europa nahm im dritten Quartal im einstelligen Bereich ab, nachdem das Segment Managed Services im vorangegangenen Quartal ein Allzeithoch erreicht hatte. Dies geht aus dem jüngsten Bericht zur Lage der Branche der Information Services Group (ISG) (Nasdaq: III) hervor, einem führenden globalen Technologieforschungs- und Beratungsunternehmen.

Der EMEA ISG Index™, der kommerzielle Outsourcing-Verträge mit einem jährlichen Vertragswert (ACV) von 5 Millionen US-Dollar oder mehr misst, zeigt, dass der ACV für den kombinierten Markt - also sowohl für Managed Services als auch für Cloud-basierte Dienste (XaaS) - im dritten Quartal bei 6,9 Milliarden US-Dollar lag, was einem Rückgang von 5 Prozent gegenüber dem Vorjahr und von 10 Prozent gegenüber dem zweiten Quartal 2023 entspricht..

Der ACV im Bereich Managed Services sank gegenüber dem Vorjahresquartal um 2 Prozent auf 3,7 Milliarden US-Dollar und gegenüber dem Vorquartal um 17 Prozent, nachdem er im zweiten Quartal einen Rekordwert von 4,5 Milliarden US-Dollar erreicht hatte. Im dritten Quartal wurden insgesamt 242 Managed-Services-Verträge vergeben, was einem Rückgang von 16 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht und das niedrigste Volumen in der Region seit Ende 2021 darstellt. Darin enthalten waren vier Megadeals (Verträge mit einem Jahreswert von mehr als 100 Millionen US-Dollar). Die Anzahl der neu abgeschlossenen Verträge stieg während des Quartals um 9 Prozent auf 171 Verträge mit einem Gesamtwert von 2,5 Milliarden US-Dollar.

"Bei Managed Services für Europa haben wir im dritten Quartal einen leichten Rückgang beobachtet, der vor allem auf einen Rückgang beim IT-Outsourcing nach einer Rekordperformance im zweiten Quartal zurückzuführen ist”, sagte Steve Hall, President, EMEA, von ISG. "Wir halten dies für eine vorübergehende Pause in einem Markt, der weiterhin von Kostenoptimierung angetrieben wird, da die Unternehmen angesichts der schwachen Konjunkturlage weiterhin vorsichtig sind.”

Innerhalb des Segments Managed Services sank der Umsatz beim IT-Outsourcing (ITO) um 7 Prozent auf 2,9 Milliarden US-Dollar, da die meisten Segmente Rückgänge verzeichneten, darunter die Anwendungsentwicklung und -wartung (ADM), die um 6 Prozent zurückging. Das Outsourcing von Geschäftsprozessen (BPO) stieg indessen um 19 Prozent auf 824 Millionen US-Dollar, angetrieben durch ein starkes Wachstum in den Bereichen Finanz- und Rechnungswesen, Facility Management und HR-Services.

Die Nachfrage nach Cloud-Services in Europa im Vergleich zum Vorjahr ging um 8 Prozent auf 3,2 Milliarden US-Dollar zurück, angetrieben von einem Rückgang im Bereich Infrastructure-as-a-Service (IaaS) um 18 Prozent auf 2,1 Milliarden US-Dollar. Der Bereich Software-as-a-Service (SaaS) hingegen legte um 23 Prozent auf 1,1 Milliarden US-Dollar zu.

"Wir beobachten derzeit eine breite Abschwächung bei den IaaS-Ausgaben über alle Regionen hinweg, da die Unternehmen, die während der Pandemie die Einführung von Hyperscaler-Plattformen beschleunigt haben, nun daran arbeiten, diese Investitionen optimal zu nutzen, anstatt noch mehr zu kaufen”, sagte Hall. "Dennoch setzt sich die Verlagerung Europas in die Cloud fort, insbesondere im SaaS-Bereich, wo wir eine steigende Nachfrage nach Collaboration-, HCM- und ERP-Lösungen beobachten.”

Ergebnisse seit Jahresbeginn

Seit Jahresbeginn sank der kombinierte Markt der EMEA-Region im Vergleich zum Vorjahr um 4 Prozent auf 21,7 Milliarden US-Dollar. Managed Services stiegen um 2 Prozent auf 11,9 Milliarden US-Dollar, und das bei 818 vergebenen Aufträgen, einem Rückgang um 2 Prozent. Darunter waren 10 Megadeals, deren ACV um 55 Prozent höher lag als derjenige der 11 Megadeals, die in den ersten neun Monaten 2022 unterzeichnet worden waren. Innerhalb des Segments Managed Services stieg ITO um 2 Prozent auf 9,1 Milliarden US-Dollar, und auch BPO wuchs um 2 Prozent auf 2,8 Milliarden US-Dollar.

Die Ausgaben für XaaS sanken seit Jahresbeginn um 10 Prozent auf 9,7 Milliarden US-Dollar, während die Ausgaben für IaaS um 15 Prozent auf 6,6 Milliarden US-Dollar sanken und die Ausgaben für SaaS um 2 Prozent auf 3,1 Milliarden US-Dollar stiegen.

Geografische Performance

Großbritannien als größter Beschaffungsmarkt in Europa erwirtschaftete im dritten Quartal in Folge einen ACV von mehr als 1 Milliarde US-Dollar und kam auf einen ACV von 1,7 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 143 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Damit war es das größte ACV-Quartal in Großbritannien seit dem ersten Quartal 2017, als zum ersten und bisher einzigen Mal die Marke von 2 Milliarden US-Dollar überschritten wurde. Seit Jahresbeginn generierte das Vereinigte Königreich einen ACV von 4,4 Milliarden US-Dollar, ein Plus von 49 Prozent.

Die beiden nächstgrößeren europäischen Märkte, DACH (Deutschland, Österreich und die Schweiz) und Frankreich, verzeichneten im dritten Quartal einen Rückgang bei Managed Services gegenüber dem Vorjahr. So sank der Umsatz in der DACH-Region um 54 Prozent auf 529 Millionen US-Dollar, während er in Frankreich um 60 Prozent auf 309 Millionen US-Dollar fiel. Seit Jahresbeginn sind beide Märkte ebenfalls rückläufig, wobei die DACH-Region einen Rückgang um 25 Prozent auf 2,2 Milliarden US-Dollar und Frankreich einen Rückgang um 25 Prozent auf 1,3 Milliarden US-Dollar verzeichnete.

Von den übrigen Märkten legten die Benelux-Länder um 42 Prozent auf 203 Millionen US-Dollar und die nordischen Länder um 7 Prozent auf 486 Millionen US-Dollar im dritten Quartal im Vergleich zum Vorjahr zu. Seit Jahresbeginn hat Benelux um 30 Prozent auf 880 Millionen US-Dollar zugelegt, während die nordischen Länder einen Anstieg um 8 Prozent auf 1,2 Milliarden US-Dollar verzeichneten.

Globale Vorhersage 2023

ISG hob seine Prognose für das Wachstum bei Managed Services um 40 Basispunkte auf 5,4 Prozent für das laufende Jahr an und erhielt seine Prognose für das XaaS-Umsatzwachstum im Jahr 2023 mit 11,5 Prozent aufrecht.

"Aus makroökonomischer Sicht haben sich die Entscheidungsfindung und die Ausgaben leicht verbessert. Allerdings sind die Zinssätze weltweit weiterhin hoch, und die Energiepreise, ein starker Dollar und die Erwartung einer längeren Hochzinsphase bereiten nach wie vor Sorgen”, sagte Hall.

"Die Kunden setzen die Umstrukturierung ihrer IT-Landschaft fort. Sie stellen auf Multi-Cloud-Umgebungen und hybride Arbeitsregelungen um und beginnen inzwischen, mit unternehmenstauglichen GenAI-Anwendungsfällen zu experimentieren. Wir erwarten, dass der Markt für Anwendungen auch 2024 weiter wachsen wird.”

