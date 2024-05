Lauterbach: Update für neuen Klinik-Atlas

BERLIN (dpa-AFX) - Das neue staatliche Vergleichsportal zu den Kliniken in Deutschland hat eine Woche nach dem Start eine Aktualisierung verpasst bekommen. Dazu war für den "Bundes-Klinik-Atlas" am Freitagnachmittag ein Update vorgesehen, wie Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) in Berlin sagte. Unter anderem sollten auf dem Portal teils veraltete Angaben ersetzt und die Suchfunktion optimiert werden. Wie bei jedem großen IT-Projekt könne es in den ersten Tagen ein paar Anlaufschwierigkeiten geben, die aber bei dem "lernenden System" mit dem Update behoben werden sollten, erläuterte Lauterbach.

Der Klinik-Atlas soll über Leistungen und Behandlungsqualität der rund 1700 Krankenhäuser informieren. Zur Einordnung und zum Vergleichen werden die Zahl der für die jeweilige Behandlung erbrachten Fälle und die Personalausstattung in einer Art Tacho-Anzeige abgebildet. Die Deutsche Krankenhausgesellschaft hatte kritisiert, dass "zahlreiche falsche und fehlende Daten" auf dem Portal Patientinnen und Patienten massiv in die Irre führten. Die Klinikbranche betreibt seit längerem auch ein eigenes Informationsportal./sam/DP/ngu