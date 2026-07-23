OpenAI Aktie
WKN DE: OPAI01 / ISIN: NET0OPENAI01
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23.07.2026 22:58:35
Lawmakers push for AI 'kill switch' after OpenAI models go rogue
A new bill would let the US government order the shutdown of AI models that pose a public threat.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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