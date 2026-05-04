Lazard: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Lazard ließ sich am 01.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Lazard die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,98 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,560 USD je Aktie generiert.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Lazard im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14,64 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 779,4 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 679,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at