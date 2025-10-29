People Aktie
WKN DE: A2JDBV / ISIN: CA7097621089
|
29.10.2025 17:35:29
Lea Meyer reminds German sport to see athletes as people
Mental health has not always been a top consideration in German sport. But on World Mental Health Day, there are signs of change.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!