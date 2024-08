Lead Financial Services stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Lead Financial Services gab am 31.07.2024 die Zahlen für das am 30.06.2024 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS belief sich auf 0,08 INR gegenüber 0,090 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 90,24 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,6 Millionen INR, während im Vorjahreszeitraum 0,8 Millionen INR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at