Lenovo Group präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Lenovo Group gab am 19.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,22 HKD, nach 0,230 HKD im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 14,89 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 139,22 Milliarden HKD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 159,95 Milliarden HKD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at